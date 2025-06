LADISPOLI – Una prima tartaruga marina arrivata esanime a riva trascinata dalla corrente marina. Dopo qualche ora dopo un altro esemplare, vivo, ha provato a nidificare nel tratto centrale, in via Regina Elena e poi a sud, in via Marina di Palo. Capitaneria di porto, esperti e biologi di Tartalazio e volontari delle associazioni ambientaliste hanno trovato delle tracce ma poi ci sono i filmati di molte persone presenti che sono testimoni della prova da parte della Caretta caretta di lasciare le uova in spiaggia. Forse, ed è un più di un sospetto, tutta quella gente attorno alla tartaruga potrebbe averla fatta desistere, quindi di conseguenza “costringendola” a cercare un altro luogo tranquillo. Come del resto accaduto anche tanti anni fa. La situazione viene monitorata costantemente perché non è da escludere che comunque sia riuscita nel suo intento in un luogo ancora sconosciuto. Intanto Marevivo Lazio ha promosso un incontro pubblico che si terrà oggi allo stabilimento Columbia, quello dove la tartaruga è approdata l’altra sera sorprendendo i clienti mentre erano a cena. “Alla ricerca delle tracce e dei nidi di Caretta caretta”, questo lo slogan dell’appuntamento in programma dalle 17.30 alle 19.30. I partecipanti potranno apprendere le abitudini e la biologia delle Carette per imparare soprattutto a riconoscere le sue tracce durante i monitoraggi sulle spiagge. «Il bellissimo ospite – racconta Paolo Carnevalini, titolare del Columbia - è arrivato fin sotto la veranda mentre i clienti mangiavano: si sono ritrovati in uno spettacolo unico al mondo una tartaruga che provava a depositare le uova. Davvero una cosa sorprendente che ci ha emozionato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA