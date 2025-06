S. MARINELLA - Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato il tratto stradale che collega la spiaggia libera attrezzata Playa Pura Vida alla Statale Aurelia.

Un'opera attesa e fondamentale che rende adesso agevole e sicuro l'accesso a una spiaggia frequentatissima da residenti e turisti.

I lavori di sistemazione della strada sono stati realizzati a spese dell'amministrazione comunale, con la collaborazione di alcuni frontisti. L'intervento si è reso indispensabile a causa delle precedenti condizioni del tratto, che rendevano l'accesso estremamente difficoltoso per veicoli e pedoni.

Accanto al sindaco Pietro Tidei, per il taglio del nastro era presente anche il comandante della Capitaneria di Porto, Strato Cacace, accompagnato dalla sua squadra, a testimonianza dell'importanza dell'opera anche per la sicurezza e la gestione delle emergenze. La nuova strada, infatti, consente ora l'accesso rapido e agevole anche ai mezzi di soccorso, un aspetto cruciale per la tranquillità di bagnanti e operatori. Il Comandante ha anche sottolineato che sull’intera area, data la presenta di correnti di risacca importanti, il Comune garantisce il servizio di salvataggio, nell’orario di balneazione dalle 9 alle 19, tramite una postazione di assistente ai bagnanti, in aggiunta a quella già fornita dal gestore del chiosco.

La Guardia costiera vigila costantemente per il controllo delle dotazioni di salvataggio previste. E grande apprezzamento è stato espresso proprio dal gestore del chiosco Playa Pura Vida, Filosini, insieme ai suoi collaboratori e ai numerosi utenti della spiaggia, che hanno preso parte all'evento. Tutti hanno sottolineato come questa riqualificazione migliorerà notevolmente la fruibilità della zona, garantendo maggiore comfort e sicurezza a chi desidera godersi il mare.

L'inaugurazione della strada rappresenta un passo significativo per lo sviluppo e la valorizzazione del litorale di Santa Marinella, dimostrando l'impegno dell'amministrazione nel migliorare la qualità della vita dei residenti e l'accoglienza per i turisti.

