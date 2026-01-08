MONTALTO - In un periodo in cui il tema del benessere e della salute è sempre più centrale nella vita delle persone, “La Vita è comunità” chiude un anno di attività tracciando un bilancio del lavoro svolto e guardando con fiducia al futuro. L’associazione, nata a Montalto di Castro, opera con l’obiettivo di promuovere il benessere dell’individuo e della famiglia come base per una comunità più sana e solidale. Nel corso dell’anno appena trascorso ha consolidato il proprio ruolo di riferimento per cittadini e famiglie, concentrando le attività su prevenzione, tutela della salute e informazione. L’azione della “Vita è comunità” si articola su cinque pilastri fondamentali: prevenzione, tutela della salute, informazione, sostegno alle persone e vicinanza alle famiglie. Ambiti che guidano ogni iniziativa e che permettono all’associazione di affiancare chi affronta situazioni di fragilità, offrendo supporto pratico ed emotivo. Particolare attenzione è rivolta al ruolo della famiglia, considerata il cuore della comunità e il primo luogo di cura e relazione. In quest’ottica, l’associazione fornisce strumenti e orientamento utili ad affrontare le sfide quotidiane, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Guardando al nuovo anno, “La vita è comunità” punta a consolidare quanto costruito e ad ampliare il proprio raggio d’azione. Nata a Montalto di Castro, l’associazione guarda ora all’intero territorio della Tuscia, con l’obiettivo di creare una rete di collaborazione tra più comuni. «Il nostro impegno è quello di continuare a essere presenti, ascoltare e rispondere ai bisogni reali delle persone – spiega la presidente Daniela Scatolini -. Con l’inizio del 2026 rinnoviamo questo impegno e rivolgiamo un augurio sincero a tutta la comunità, affinché il nuovo anno sia costruito su salute, vicinanza e solidarietà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA