VITORCHIANO – In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno, il Comune di Vitorchiano rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura della prevenzione con due giornate ricche di significato, venerdì 24 e sabato 25 ottobre. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Beatrice Onlus e del Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo, mira a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della vicinanza a chi combatte ogni giorno contro questa malattia. Un’azione concreta che si inserisce nel solco delle buone pratiche promosse anche a livello nazionale. Venerdì 24 ottobre, alle ore 17:00, presso la sala consiliare del Comune, si terrà un incontro formativo e informativo con il personale sanitario della Breast Unit della ASL di Viterbo, un team multidisciplinare altamente specializzato nella cura del tumore alla mammella. Sarà un momento di ascolto e confronto, in cui verranno affrontati temi fondamentali come la prevenzione, i controlli periodici, l’importanza della diagnosi tempestiva e i percorsi terapeutici a disposizione delle pazienti. La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di diffondere conoscenza e consapevolezza anche tra le nuove generazioni.

Sabato 25 ottobre, invece, la comunità sarà protagonista della prima edizione della “Camminata in Rosa”, con raduno alle ore 9:30 nel centro storico. La passeggiata si snoderà lungo le strade e i sentieri che circondano Vitorchiano, diventando non solo un momento di condivisione e aggregazione, ma anche un segnale forte di solidarietà verso tutte le donne che affrontano o hanno affrontato questa battaglia. La quota di partecipazione è di 5 euro e sarà devoluta interamente all’Associazione Beatrice Onlus, attiva sul territorio per il supporto alle pazienti oncologiche e alle loro famiglie. A sottolineare ulteriormente l’adesione della comunità, la Rupe Ovest di Vitorchiano sarà illuminata di rosa per tutta la settimana dal 20 al 26 ottobre: un gesto simbolico, ma potente, che rende visibile l’impegno del Comune in una campagna che va ben oltre il singolo evento, coinvolgendo valori come il rispetto, la cura e la responsabilità collettiva. L’Amministrazione comunale invita calorosamente la cittadinanza a partecipare a entrambe le iniziative. «Ogni passo che facciamo insieme è un passo verso una comunità più informata, più forte, più vicina ai bisogni delle persone – sottolineano gli organizzatori –. Prevenire è un atto d’amore verso se stessi e verso gli altri». Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali istituzionali del Comune di Vitorchiano.

