NEPI - E’ finalmente operativa la rotatoria all’incrocio tra la Cimina e la Sutrina, in località Prato Morto, uno dei punti più pericolosi del territorio comunale di Nepi. «Parliamo di un intervento atteso da anni, che trasforma un nodo critico in un incrocio moderno, efficiente e, soprattutto, sicuro. Più sicurezza, meno incidenti, viabilità più fluida: questi i risultati concreti che i cittadini di Nepi e di tutta l’area circostante potranno ora toccare con mano». Lo afferma il consigliere regionale Daniele Sabatini, che spiega: «La realizzazione della rotatoria in località Prato Morto è la dimostrazione di come la buona amministrazione e la collaborazione tra enti possano dare risposte vere e immediate alle esigenze dei cittadini. Continueremo su questa strada, lavorando per una rete viaria sempre più sicura e funzionale, a servizio delle persone e del territorio», conclude Sabatini. Sulla rotatoria, all’incrocio tra la Cimina e la Sutrina, anche il sindaco di Nepi, Franco Vita, ha espresso soddisfazione, definendo l’intervento «un risultato importante per la sicurezza stradale del nostro Comune». «Più cittadini mi hanno contattato per congratularsi – ha spiegato il primo cittadino – ora attraversare quel bivio non è più un pericolo. Era tristemente noto per i numerosi incidenti, quasi settimanali». Il tratto, infatti, era da anni oggetto di segnalazioni e richieste di intervento da parte della cittadinanza. L’opera, già percorribile, sarà completata entro 15 giorni con la sistemazione della parte interna della rotatoria e delle aree esterne, senza impatti sul traffico veicolare. Il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente il geometra Varano, direttore dei lavori, «per l’impegno e la disponibilità dimostrata, anche grazie alla nostra sollecitazione, nel dare una decisa accelerazione al cantiere».

