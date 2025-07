Vittoria Tassoni*

La sfoglia alle pesche è uno di quei dolci che profumano d’estate, di semplicità e di merende all’aria aperta. Una torta dove sono sufficienti un rotolo di pasta sfoglia e pochi altri ingredienti, per ottenere una vera bontà, croccante fuori e morbida dentro: l’ideale per chi ama i sapori genuini ed i dolci preparati con la frutta di stagione. Per realizzarla ho scelto le pesche noci, dette anche nettarine, un frutto succoso e zuccherino, che, insieme ad una punta di confettura e di limone, è diventato il protagonista assoluto di questo golosissimo dolce. Se invece le noci pesche non sono di tuo gradimento, le puoi sostituire con le albicocche, le prugne o, se deciderai di preparare questa sfoglia in autunno, con le mele. Perfetta a colazione o per una merenda improvvisata da portare ad un picnic, è la classica torta che puoi cucinare anche all’ultimo minuto, mettendo comunque tutti d’accordo. Infatti tra preparazione e cottura non servono più di 35 minuti: più facile di così.

Ingredienti per 4 persone:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

2 pesche noci

1 cucchiaio di confettura di pesche

succo di ½ limone

Zucchero semolato q.b.

acqua q.b.

Preparazione:

1. Lava le pesche noci, tagliale a metà, elimina il nocciolo e affettale in modo non troppo sottile. 2. Metti queste fettine in una padella antiaderente insieme ad un cucchiaio di zucchero semolato ed al succo del mezzo limone in modo che possano caramellizzarsi. 3. Cuoci a fiamma media per circa 5-7 minuti, finché non si saranno rosolate completamente ma facendo attenzione, nello stesso tempo, a non farle diventare stracotte. Se lo preferisci, per conferire alla tua torta una dolcezza più spiccata, puoi aggiungere anche un pizzico di vaniglia. Una volta caramellate, lascia che le tue pesche si intiepidiscano. 4. Srotola la pasta sfoglia, tagliala in due rettangoli e, lasciandolo sulla carta forno, posizionane uno sulla teglia. Io ne ho utilizzata una da 20 cm. 5. Spennella questo primo rettangolo con un pò di acqua e spolveralo con un po’ di zucchero semolato; poi adagiaci sopra l’altro rettangolo incrociandone il verso. 6. Spalma al centro dei due rettangoli un sottile strato di confettura di pesche, avendo cura di lasciare liberi i bordi. 7. Disponi sopra le pesche cotte, ordinandole a ventaglio oppure sovrapposte.8. Ripiega i bordi della sfoglia verso l’interno, bagnali con l’acqua e spolvera con dell’altro zucchero. 9. Cuoci per 20-25 minuti in un forno statico, già caldo, a 180°C, finché la sfoglia non sarà diventata ben dorata. 10. Infine lascia intiepidire il tuo dolce e servilo, se vuoi, accompagnandolo con una pallina di gelato oppure con un ciuffo di panna montata.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food