VITTORIA TASSONI*

Questa ricetta delle Mele Pink Lady risale al 2001, quando frequentavo la community de La Cucina Italiana, molto prima dell’era dei food blogger. All’epoca, per trovare ricette particolari ci si affidava a queste piattaforme, luoghi di confronto vivaci e autentici. Prima ancora, le ricette si cercavano solo nei libri di Artusi o di Petronilla.

La versione originale fu pubblicata da Vita Andrulli e poi rielaborata da Ornella Nanni.

All’epoca si usavano le mele cotogne, molto diffuse per confetture e cotognate, e qui sciroppate e profumate con l’alchermes.

Nonostante gli anni, questa preparazione conserva il fascino di una dolcezza d’altri tempi: semplice, elegante e capace di evocare bei ricordi.

Un’idea perfetta anche come dono di Natale.

Ricetta:

Ingredienti:

●1 kg di mele cotogne pulite

●500 g di zucchero

●1 dl di acqua

●2 dl di alcol a 95°

●1 bicchierino di alchermes

Procedimento:

1.Dopo aver eliminato buccia e torsoli, taglia le mele a cubetti di circa 1 cm per lato.

2.Mettile in una pentola, aggiungi lo zucchero e l’acqua, quindi porta tutto ad ebollizione.

3.Dopo averle fatte cuocere per 10 minuti dal momento in cui iniziano a bollire, spegni il fuoco e lasciale intiepidire. Se non vuoi utilizzare le cotogne ma altre varietà di mele, devi ridurre il tempo di cottura a 6 min.

4.Unisci poi l’alcool e l’alchermes, mescola bene e trasferisci il tutto nei vasetti, che avrai precedentemente sterilizzato. Lascia riposare in un luogo asciutto, per circa 2 settimane, le tue Mele Pink Lady in modo che si possano assemblare i sapori.

5.Le Mele Pink Lady puoi servirle in coppette, oppure utilizzarle per la preparazione di torte e per guarnire dolci e macedonie. In quest’ultimo caso, per evitare che il loro colore rosa si diffonda su tutta la macedonia, è meglio disporle sopra la frutta senza mescolarle.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

