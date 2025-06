VITTORIA TASSONI*

Queste frittelle di baccalà con maionese vegana sono una deliziosa reinterpretazione della classica ricetta del baccalà fritto e dove leggerezza e croccantezza formano un connubio perfetto. Un piatto in cui il baccalà, immerso in una pastella leggera e croccante, viene fritto fino a raggiungere una doratura perfetta e dove la maionese vegana, preparata con ingredienti naturali e senza uova, aggiunge quel tocco di freschezza ed equilibrio. Perfetta come antipasto o come piatto principale, questa ricetta promette di soddisfare il palato di chiunque, anche quelli dei commensali più esigenti.

Ricetta:

Ingredienti:

800 g di baccalà ammollato

100 g di farina 00

20 g di amido di riso

1 uovo medio

10 g di olio extravergine d’oliva

160 g di birra chiara fredda (oppure spumante)

Sale q.b.

Olio di arachidi per friggere

Preparazione baccalà: 1.Per avere delle frittelle perfette, il primo passo da compiere è quello di rimuovere delicatamente la pelle del baccalà, qualora ne fosse provvista. Per farlo devi sollevarne un lembo, con le dita e, aiutandoti con un coltello, tirarla via cercando di non intaccare la polpa. Dopo aver eseguito questa operazione, taglia il baccalà a pezzi regolari. 2.In una ciotola, mescola la farina 00 con l’amido di riso ed un pizzico di sale. 3.Aggiungi l’uovo e l’olio extravergine d’oliva, versa a filo la birra ben fredda e mescola il tutto con una frusta fino a quando non ottieni una pastella liscia e leggermente densa. 4.Immergi i pezzi di baccalà nella pastella e mescolali con cura, così da ricoprirli in modo uniforme. Copri la ciotola e lasciala riposare in frigorifero per circa un’ora. 5.Scalda abbondante olio di arachidi in una padella dai bordi alti. E’ importante che la temperatura dell’olio non superi i 175°C, in modo da evitare che in cottura le frittelle si colorino troppo all’esterno restando crude all’interno. 6.Friggi pochi pezzi per volta: saranno pronti quando diventeranno dorati e croccanti. Scolali su carta assorbente. 7.Servili caldi, accompagnandoli con la maionese vegana.

Per la Maionese Vegana:

Ingredienti:

150 g di olio di semi di girasole

80 g di bevanda a base di soia non dolcificata e fredda

1 cucchiaio di aceto di mele

1 cucchiaio di succo di limone

1 pizzico di sale

½ cucchiaino di salsa di senape (facoltativo)

coloranti a piacere (facoltativi)

Preparazione: 1.Inizia versando la bevanda a base di soia nel bicchiere del minipimer o in un contenitore alto e stretto adatto per il frullatore ad immersione. 2.Aggiungi l'aceto di mele, il succo di limone, il sale e, se ti piace, anche il ½ cucchiaino di salsa di senape. 3.Avvia il frullatore ad alta velocità e comincia a versare lentamente l'olio di semi di mais, iniziando con un filo sottile. 4.Continua a versare l'olio mentre frulli, fino a quando non ottieni una consistenza densa e cremosa, simile alla maionese tradizionale. 5.Assaggia e, se necessario, aggiusta di sale e di limone. 6.Conserva la maionese vegana in un contenitore ermetico nel frigorifero per massimo una settimana. A questa versione base della maionese vegana puoi unire, per arricchirla, dei coloranti naturali: zafferano sciolto in un goccio d’acqua calda oppure un cucchiaino di carota cotta frullata, spinacio sbollentato, paprika dolce o di curcuma, un cucchiaino di succo, filtrato, di barbabietola cruda.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina