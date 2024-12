Vittoria Tassoni*

Il Farro al Pesto è un piatto leggero e gustoso, la ricetta perfetta per l'estate! Accompagnato da un gel ai pomodorini freschi e dal profumo del pesto alla genovese, rappresenta una vera e propria fusione di sapori mediterranei. Ideale da gustare in compagnia, è una ricetta che unisce semplicità e sapore autentico.

Questa ricetta del farro al pesto è anche molto versatile perchè, grazie alla sua peculiarità di poter essere gustata sia calda che fredda, la si può servire sia come primo piatto in una cena elegante sia come piatto unico in una calda giornata estiva.

Ricetta:

Tempo di preparazione 5 minuti

Tempo totale 50 minuti

Ingredienti: x 4 persone

●250 g di farro perlato

●6 pomodorini ciliegino

●4 cucchiai di pesto alla genovese

●Olio extravergine d'oliva q.b.

●Basilico fresco per guarnire

●½ cucchiaino di xantana

●Sale q.b.

●Pepe q.b.

Procedimento Preparazione del farro:

Cuoci il farro in abbondante acqua salata seguendo le istruzioni sulla confezione o fino a quando non risulterà al dente, circa 30 min. Scolalo e lascialo raffreddare leggermente finché prepari il pesto.

Preparazione del pesto con il bimby:

Tempo di preparazione: 5 min

Tempo totale: 10 min

Ingredienti

●80 g di Parmigiano reggiano a pezzi (2-3 cm)

●30 g di pinoli

●1 spicchio di aglio (opzionale)

1.80 g di basilico fresco, le foglie lavate ed asciugate

●150 g di olio extravergine di oliva

●½ cucchiaino di sale

Procedimento:

Metti nel boccale il Parmigiano reggiano e grattugia 15 sec. a vel. 10. Riuniscilo sul fondo aiutandoti con la spatola.

Aggiungi i pinoli, a piacere lo spicchio d’aglio, le foglie di basilico fresco, l'olio extravergine di oliva ed il sale e frulla 20 sec. a vel. 7. Il pesto è pronto, se te ne rimane un po’, puoi conservarlo in frigorifero dentro un vasetto di vetro con il tappo a vite per 5/6 giorni oppure congelarlo. In una ciotola grande unisci il pesto al farro scolato e mescola delicatamente, fino a che il condimento non si sia distribuito uniformemente. Aggiusta di sale e pepe e condisci con un filo d'olio extravergine d'oliva. Passa ora a preparare il gel ai pomodorini: Taglia i pomodorini a metà e lasciane due per decorare. Frullali insieme ad un pizzico di sale, due foglie di basilico e la xantana, fino ad ottenere un purè. Per chi non lo sapesse la xantana è un addensante che viene utilizzato nelle salse, sughi e nei liquidi e si trova o nei negozi specializzati o su amazon. In caso non avessi a disposizione la xantana, per renderlo più denso, puoi far bollire il frullato di pomodoro un po’ di tempo in più. Impiatta, versando l’orzo al centro del piatto aiutandoti con un coppapasta e distribuendo all’esterno la salsa di pomodoro. Una volta completato, togli il coppapasta e decora aggiungendo altro pomodoro e basilico.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante

e cuoca dell’Alleanza slow food

Seguimi su:

•www.vittoriaincucina.it

•https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

•https://www.facebook.com/vittoriaincucina