Vittoria Tassoni*

Ogni volta che vado in America scopro nuovi aspetti della loro cultura e naturalmente della loro cucina a cui da qualche tempo mi sono anche molto appassionata e da cui sono nati questi buonissimi Blueberry Muffins. La trovo ricca, creativa ed accogliente e quindi, ogni qual volta che ne ho l’occasione, cerco di preparare quelle ricette della loro tradizione che mi incuriosiscono di più. Soffici, profumati e costellati di mirtilli freschi, questi Blueberry Muffins uniscono la golosità tipica americana alla delicatezza e alla precisione che mettiamo noi in Italia quando prepariamo dei dolci a casa. Inoltre l’impasto è reso ancora più morbido e aromatico dalla vaniglia, dalla panna acida, dal succo e dalla scorza di limone ed infine da una miscela di burro e olio che gli garantisce una consistenza irresistibile. Inizia insieme a me a prepararne una dozzina, a spolverarli con lo zucchero di canna e vedrai che ti sentirai come mi sento io ogni volta che comincio ad impastare: sogno di essere tra le cucine del New England... ma con il cuore ben radicato nel nostro Mediterraneo.

Ingredienti:

280 g di farina 00

8 g di lievito in polvere

1 g di sale

3 g di bicarbonato di sodio

200 g di zucchero semolato

50 g di zucchero di canna

56 g di burro non salato fuso e raffreddato

60 g di olio vegetale

4 g di scorza di limone

2 uova grandi a temperatura ambiente

1 cucchiaio di vaniglia liquida o in polvere

180 g di panna acida oppure 100 g di yogurt naturale + 80 di panna fresca + succo di ½

limone

60 g di latte intero

20 g di succo di limone

280 g di mirtilli freschi

Zucchero di canna per spolverizzare

Preparazione:

1. Preriscalda il forno a 180° C e rivesti uno stampo per cupcake con 12 pirottini.

2. In una grande ciotola, mescola insieme farina, zucchero, zucchero di canna, lievito in

polvere, cannella e sale e quindi aggiungi i mirtilli, lasciandone qualcuno per la decorazione

e mescolandoli bene per distribuirli meglio nell’impasto.

3. In una ciotola di media grandezza invece, ingloba insieme burro, olio, uova, panna acida,

latte e la vaniglia. Se non la trovi al tuo supermercato oppure non ti piace la panna acida, la

puoi sostituire con 100 g di yogurt naturale ed 80 di panna fresca, aggiungendoci anche il

succo di ½ limone.

4. Versa gli ingredienti umidi in quelli secchi e utilizza una spatola di gomma per mescolare

tutti gli ingredienti insieme.

5. Distribuisci uniformemente la pastella ottenuta nei 12 pirottini. Io, per rendere questa fase

più semplice e riempire facilmente ogni pirottino, utilizzo sempre il porzionatore da gelato.

6. Cospargi le parti superiori dei muffins con i mirtilli rimasti e spolverali con lo zucchero

grezzo.

7. Cuoci per 20-25 minuti o fino a quando i bordi non diventeranno dorati ed i mirtilli saranno

scoppiati. Per verificare se sono effettivamente cotti, puoi fare la prova con lo

stuzzicadenti: se quando lo inserisci nel muffin viene fuori pulito con attaccate solo alcune

briciole umide, allora saranno pronti.

8. Lascia raffreddare i muffin nello stampo per circa 10 minuti e poi sformali. Per toglierli dai

pirottini, potrebbe essere necessario utilizzare un piccolo coltello, nel caso in cui alcuni dei

mirtilli dovessero rimanere attaccati. Nel caso si presentasse questa eventualità, dovrai

essere brava a tagliare, senza romperli, tra il bordo delle cime dei muffins e la teglia

cupcake.

9. Eseguita questa operazione, trasferisci i muffins su una griglia e continua a farli raffreddare.

10. Servili, una volta che sono diventati tiepidi. I muffins rimanenti, quando sono

completamente freddi, li puoi conservare in un contenitore ermetico per un paio di giorni

oppure in frigo per circa una settimana.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnate e cuoca dell’Alleanza Slow food

