Le barrette di cioccolato e riso soffiato sono la soluzione perfetta per chi cerca uno spuntino sfizioso ed allo stesso tempo vuole preparare una ricetta veloce da realizzare.

Ideali per una semplice merenda golosa, per accompagnare il caffè oppure come energia extra durante la giornata, queste barrette uniscono la croccantezza del riso soffiato alla dolcezza irresistibile del cioccolato. Una ricetta versatile che si presta a mille varianti e che riesce a conquistare adulti e bambini; se poi ti piace mangiare uno snack ancora più croccante oppure una merenda che dia ai tuoi bambini maggiore energia, puoi aggiungere all'impasto anche della frutta secca come nocciole, mandorle, noci o uvetta. Inoltre in questa mia versione ho voluto utilizzare il cioccolato fondente all’80%, perchè sono un'amante del fondente estremo ma, se non hai i miei stessi gusti oppure ai tuoi bambini non piacciono i sapori troppo intensi ed amari, puoi sostituirlo con quello al latte o il bianco, anche se così diventeranno più caloriche e meno benefiche al nostro organismo.

In compenso con il cioccolato al latte, le tue barrette avranno un gusto più dolce e cremoso mentre, se li preparerai con il cioccolato bianco, avranno un sapore più delicato.

Sei pronta a metterti all’opera insieme a me?

Ricetta:

Tempo di preparazione: 10 min

Tempo totale: 1h 15 min

Dosi per 6 pezzi

Ingredienti:

•100 g di cioccolato fondente 80%

•25 g di riso soffiato

Preparazione:

1.Prima di iniziare a preparare le barrette, rivesti con carta forno uno stampo rettangolare (22 x 22 cm) e tienilo da parte.

2.Rompi a pezzetti il cioccolato fondente e mettili in una ciotola da microonde.

3.Imposta il microonde a 600W per circa 4 minuti e sciogli il cioccolato fino a quando non sarà completamente fuso. L’alternativa è metterlo a sciogliere sul fuoco a bagnomaria.

4.In entrambi i casi, Ti consiglio di mescolare il cioccolato ogni minuto in modo da assicurarti che si sciolga uniformemente.

5.Una volta che il cioccolato si è sciolto, aggiungi il riso soffiato.

6.Mescola delicatamente il composto con una spatola o un cucchiaio, fino a quando il riso soffiato non si sarà completamente ricoperto di cioccolato.

7.A questo punto, versa il composto di cioccolato e riso soffiato nello stampo preparato, livellandone la superficie con il dorso di un cucchiaio oppure con una spatola.

8.Metti lo stampo nel frigorifero e lascia raffreddare il composto per almeno 1 ora: il cioccolato deve solidificarsi completamente.

9.Una volta raffreddato e ben compattato, trasferisci il blocco di cioccolato su un tagliere, facendo attenzione a rimuovere delicatamente la carta forno per non rischiare di romperlo.

10.Con un coltello affilato, da questo tuo blocco unico crea delle barrette di circa 2-3 cm di dimensione. Per un lavoro più preciso ti consiglio di tagliarlo dal lato più lungo.

11.Servi le tue barrette di cioccolato e riso soffiato e, se te ne rimangono, si possono conservare a temperatura ambiente in un contenitore ermetico.

