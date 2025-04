S. MARINELLA - In riferimento alle recenti dichiarazioni di Stefano Marino, della lista Io Amo Santa Marinella, che accusa il Comune di aver perso un contributo di centomila euro, il delegato alle Attività produttive Emanuele Minghella fa chiarezza sulla vicenda e fornisce una ricostruzione degli eventi riguardanti il finanziamento regionale per il progetto “La Perla in Rete”. “È doveroso, innanzitutto, sottolineare come il Comune abbia partecipato con successo al bando regionale – spiega Minghella - ottenendo un finanziamento significativo destinato al sostegno e alla valorizzazione delle imprese locali, attraverso la costituzione di una rete d'impresa. Questa vittoria, testimonia la capacità progettuale dell'amministrazione e la sua attenzione verso lo sviluppo del tessuto economico del territorio. La fase successiva, cruciale per la realizzazione del progetto, prevedeva la costituzione della rete d'impresa da parte dei commercianti. Nonostante l'impegno profuso e il supporto offerto dall'amministrazione e, in particolare, nonostante il prezioso lavoro di Giorgio Bianchi, che ringraziamo sentitamente per la sua dedizione, il processo di costituzione della rete d'impresa ha subito dei ritardi. È importante evidenziare che questa fase era direttamente dipendente dalle dinamiche interne e dalle decisioni dei soggetti beneficiari del progetto. Tuttavia, è con soddisfazione che annunciamo che, grazie all'impegno costante, la rete d'impresa è stata finalmente costituita. Questo risultato, seppur giunto in ritardo, rappresenta un passo concreto per le imprese locali”. “Grazie all’interesse del delegato alle attività produttive Emanuele Minghella – afferma Giorgio Bianchi - che ha individuato il bando regionale sul finanziamento dei programmi relativi alle reti di impresa tra attività economiche, ho avuto la possibilità di partecipare alla stesura e presentazione del progetto. Il lavoro per la costituzione formale della rete di impresa “Perla in Rete” è stato lungo e faticoso. Riguardo al mancato rispetto delle scadenze, tale tempistica, più lunga del previsto, è stata determinata dalla volontà di coinvolgere un numero significativo di realtà economiche del territorio, così da garantire una progettualità condivisa e sostenibile e onorare i termini con cui era stato vinto il bando in questione. Dovevamo costituire una rete di almeno 45 aziende e lo abbiamo fatto. La rete ha validi elementi che già stanno collaborando per far crescere ancor di più il gruppo, ci stiamo adoperando per portare questo progetto a conoscenza di tutte le imprese di S. Marinella e S. Severa in modo da essere pronti e forti per ottenere nuovamente questo finanziamento partecipare ad altre iniziative e avere l’opportunità di partecipare ad altri progetti. Parallelamente, l'amministrazione comunale è rimasta in stretto contatto con gli uffici regionali. Forte dell'esperienza maturata e della rete d'impresa ora costituita, S. Marinella si posiziona in maniera competitiva per ottenere nuovamente il finanziamento e dare finalmente piena attuazione al progetto”. “L'occasione è solo temporaneamente rimandata – conclude Minghella - vogliamo guardare avanti con determinazione, consapevoli dell'importanza di sostenere il tessuto economico locale e pronti a cogliere nuove opportunità che si presenteranno. Santa Marinella è, senza ombra di dubbio, una comunità che merita attenzione e impegno costante e questa amministrazione continuerà a lavorare con responsabilità e competenza per il bene del territorio e dei suoi cittadini”.

