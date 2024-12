SANTA MARINELLA - «La promozione della cultura, come volano per la crescita sociale e lo sviluppo anche turistico del territorio». Lo ha ribadito il sindaco Pietro Tidei nel suo intervento di introduzione alla presentazione del libro “Origine degli Etruschi”, saggio di ricostruzione storica e anche l’ultima opera letteraria scritta dall’avvocato Mauro Tagliani, appassionato, studioso e profondo conoscitore dell’archeologia. Una folta e attenta platea, ha assisto partecipe ad un appuntamento promosso dall’assessore alla cultura Gino Vinaccia, in collaborazione con la responsabile della biblioteca comunale Cristina Perini. Presente anche il direttore del Museo Civico Flavio Enei che, nel suo intervento, ha avuto parole di grande riconoscimento nei confronti dell’opera dell’avvocato, nonchè scrittore Mauro Tagliani, che ha proposto una sua teoria sull’origine e il radicamento della civiltà etrusca sul nostro territorio. «La ricchezza di memorie e siti storici e archeologi del nostro territorio- ha riferito ancora il sindaco Tidei - rappresenta un nostro importante patrimonio che dobbiamo saper valorizzare al meglio. E stiamo andando proprio in questa direzione. In questi giorni sto avendo contatti con tour operator e guide turistiche e sta prendendo forma il progetto di indirizzare anche sul territorio di Santa Severa e Santa Marinella i flussi turistici legati al porto crocieristico di Civitavecchia. Un progetto che porterà indubbi vantaggi anche economici per le nostre località». Protagonista dell’incontro culturale di alto livello, anche per la varietà delle nozioni storiche riferite, l’avvocato Mauro Tagliani che ha accennato ai contenuti del suo saggio. Un testo che è frutto di oltre 10 anni di ricerche e studi. Soddisfazione è stata espressa in chiusura della presentazione del libro dalla responsabile della biblioteca civica Perini e dello stesso sindaco Tidei che hanno ringraziato l’avvocato Tagliani ma anche i numerosi partecipanti all’evento a conferma di quanto sia grande l’interesse della comunità nei confronti della promozione di appuntamenti culturali di grande pregio.

