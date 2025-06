TOLFA – Eugenia Serafini a Bucarest per l’omaggio a Horea Cucerzan: arte, memoria e dialogo internazionale. Si è aperta martedì, presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, la mostra collettiva “Horea Cucerzan e i suoi amici”, promossa dall’associazione Il Centro per l’Unesco “Horea Cucerzan” in omaggio al grande maestro romeno scomparso il 1° marzo 2021. Tra gli artisti protagonisti dell’iniziativa spicca il nome di Eugenia Serafini, artista multimediale, scrittrice, docente universitaria e giornalista, originaria di Tolfa.L’omaggio a Bucarest si presenta non solo come una mostra d’arte, ma come un evento culturale internazionale, fra cui spicca il contributo di Eugenia Serafini. L’artista tolfetana, infatti, ha conosciuto e collaborato a lungo con Horea Cucerzan, a partire dagli anni Novanta, quando fu più volte invitata al Simposio di Arte e Cultura di Blaj, città natale del Maestro. Con il marito, il prof. Nicolò G. Brancato, archeologo, Serafini ha contribuito alla nascita del Museo di Arte Contemporanea Micu Clein e del Centro Culturale per le Arti “Horea Cucerzan”, strutture nate su impulso dello stesso pittore-poeta, a dimostrazione del profondo legame culturale e umano tra i due. Nel 2018, in occasione del Centenario della Romania, Serafini ha ricevuto il Riconoscimento del Centro Culturale Romeno Italiano di Roma come Membro d’Onore e Messaggero della Cultura Romena in Italia. Alla mostra di Bucarest, Serafini partecipa con una serie di opere dedicate al tema delle Donne Migranti, lavori di forte impatto visivo e contenutistico, ispirati al dramma degli sbarchi sulle coste italiane. Una scelta tematica coerente con l’impegno civile e poetico dell’artista, da sempre attenta alle questioni umanitarie e sociali contemporanee. La mostra “Horea Cucerzan e i suoi amici” non è solo un omaggio al passato, ma un ponte culturale tra Italia e Romania, tra memoria e futuro, tra arte e impegno civile.

