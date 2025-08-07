CERVETERI - «Ho appreso con dolore e sgomento la tragica scomparsa dell’Ispettore Capo Fabio Morolli. Come assessore al Personale, ma prima ancora a livello personale e anche io come padre di famiglia, mi unisco al dolore della sua famiglia, della moglie e del figlio». Esprime cordoglio Alessandro Gazzella, dopo quello della sindaca Elena Gubetti e di altri esponenti politici per il grave lutto che ha colpito la Polizia locale e l’intera comunità etrusca. «Un profondo senso di smarrimento che non lenisce il dolore – aggiunge Gazzella -, a confortarli e guidarli, ci sarà sempre la consapevolezza di quanto Fabio fosse amato e ben voluto da tutti, non soltanto come valido agente di Polizia municipale e volontario della Croce Rossa Italiana nella sua città, ma anche come persona. A tutti loro e ai suoi colleghi la mia vicinanza istituzionale e personale».

