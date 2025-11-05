CERVETERI - «Fai buon viaggio Daniela, che la terra ti sia lieve». La scomparsa di Daniela Biscetti in un incidente stradale sulla Sasso-Manziana è un dolore grandissimo per la comunità cerite a cui si unisce anche la sindaca. Elena Gubetti ha affidato alla personale pagina Facebook un pensiero per la donna 45enne scomparsa lunedì mattina in periferia sulla provinciale mentre era al volante della sua Toyota Yaris finita in una scarpata. Una ricostruzione dell’incidente tragico affidata ai carabinieri della Sezione radiomobile di Bracciano arrivati sul posto con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco sempre di Bracciano. Per Daniela Biscetti non c’è stato nulla da fare purtroppo: lascia tre figli. «Quando giungono notizie come quella che abbiamo ricevuto – afferma il primo cittadino di Cerveteri -, non esistono parole ed anche provare a scrivere un qualsiasi pensiero è estremamente difficile. Perché è proprio senza parole che rimaniamo, attoniti, storditi, spaesati, quando a lasciarci è una giovane Donna, una madre e figlia. Daniela lascia tre figli, tre giovani ragazzi. A loro e a tutti i suoi cari, voglio che giunga la vicinanza e l'affetto mio personale e di tutta l'Amministrazione comunale». Si è in attesa della data del rito funebre. «Davanti a dolori come questo – aggiunge Elena Gubetti -, possiamo fare poco o nulla: solamente l'impegno, da parte mia, come sindaco, a non lasciare sola questa famiglia. La mia porta sarà sempre aperta per loro, anche per una semplice e sola parola di conforto».

Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto per Daniela anche in queste ore. Un dramma che ha sconvolto tutta Cerveteri.

