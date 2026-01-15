La nuova scuola elicotteri un passo importante per l’ammodernamento dello strumento militare». Lo ha detto il generale Francesco Vestito, comandante delle scuole dell’aeronautica e della Terza regione aerea, oggi alla cerimonia di insediamento della nuova scuola elicotteri dell’Aeronautica militare a Viterbo.

Si è formalizzata così la prima parte del trasferimento del 72esimo Stormo da Frosinone. Il trasloco completo dell’unità addestrativa si concluderà nel 2028.

«Qui abbiamo portato la nostra bandiera e il nostro stemma - ha detto ieri nel corso della cerimonia il comandante del reparto Alessandro Fiorini - Sono àncora nel passato, mentre noi andiamo verso un futuro entusiasmante. Il passaggio da Frosinone a Viterbo è strategico per il 72esimo, nell'ottica di riorganizzazione dell'Aeronautica».

Fiorini ha sottolineato come lo stormo stia «evolvendo in una realtà sempre più interforze, orientata all’efficienza addestrativa, formativa e manutentiva. È un’impresa gravosa e per questo abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni del territorio e delle altre forze dello Stato. Noi come le nostre famiglie».

«L’Aeronautica militare ha alzato l’asticella dell’addestramento elicotteristico a Viterbo ridisegnando le aree di manovra e le vie di rullaggio, riorganizzando le zone di briefing e introducendo un simulatore di nuova generazione dedicato sia a elicotteri “grandi” che ad aeromobili più leggeri» ha spiegato a margine della cerimonia il generale Vestito.

Il nuovo reparto internazionale di formazione elicotteri potenzia il polo formativo militare di Viterbo che già ospita due scuole marescialli, di Esercito e Aeronautica, il reparto di formazione e unità operative dell’Aviazione dell’Esercito.