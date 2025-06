MONTEROSI - Dopo oltre 60 anni la 1000 Miglia torna a Monterosi. Mercoledì 18 giugno dalle ore 18 le quattrocento auto ammesse alla gara percorreranno le vie del paese proseguendo poi verso il fine tappa nella capitale.

L’idea maturata dall’associazione “Ragazzi del Muretto” e sposata dal presidente del consiglio comunale di Monterosi Gino Mascagna, che da subito si è adoperato per veder realizzato il loro sogno, porterà nella cittadina viterbese quest’importante manifestazione storico-nazionale.

Si ricordano i passaggi costanti negli anni che vanno dal 1927 al 1938 e dal 1953 al 1957, quando il corteo prevedeva la competizione tra le macchine partecipanti che quest’anno torneranno a percorrere le vie di Monterosi in una gara storica che non ha visto mai tramontare il suo fascino. L’obiettivo dell’associazione “Ragazzi del Muretto” è far sì che la tappa e il passaggio della 1000 Miglia diventi un appuntamento consolidato negli anni futuri.

«Con enorme piacere ho raccolto l’iniziativa propostami dai “Ragazzi del Muretto” – dichiara Mascagna – e grazie alla piena disponibilità mostratami dall’organizzazione della 1000 Miglia, nelle vesti di Ludovico Goffi, il desiderio di questi ragazzi si vedrà realizzato. Il mio invito rivolto a tutta la popolazione è quello di partecipare all’evento e magari creare semplici addobbi tricolori da esporre sui balconi e sulle finestre delle abitazioni, come bandiere o altro, così da onorare anche con un pizzico di folklore il passaggio del corteo automibilistico nel tragitto che va dalla Via Cimina fino a Piazza Garibaldi passando su Via Roma».

