FIUMICINO - Rfi eseguirà importanti lavori di manutenzione programmata tra Orte e Attigliano per il miglioramento della sicurezza e dell’efficienza della rete, . la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia e Intercity Notte subirà modifiche.

Fino al 10 ottobre alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, Roma – Terni, Roma – Firenze possono subire variazioni di orario e cancellazioni. Previste corse con bus tra Orte e Civita Castellana, Orte-Roma Ostiense, Chiusi-Orte-Roma, Terni-Roma e Orvieto – Roma Termini. I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Saranno dunque possibili giornate di fuoco per i pendolari.