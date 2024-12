ALLUMIERE - Si è svolto ad Allumiere presso il cortile esterno del Palazzo Camerale, Casa delle Arti, il terzo incontro letterario sul tema “La legge e il patriarcato”.

Ad approfondire il tema l’avvocata Luana Sciamanna che, attraverso le puntuali domande della giornalista Elisa Castellucci, ha approfondito il tema, guidando il pubblico attraverso una connotazione giuridica e, più in generale, culturale.

Patriarcato significa “legge del padre” e storicamente il termine indicava il predominio del padre sulla famiglia in ambito domestico: "Oggi, invece, con patriarcato intendiamo una società in cui il potere è prevalentemente nelle mani degli uomini o comunque un modo specifico di esercitare il potere. Combattere il patriarcato significa riconoscerlo, anche quando sono le donne ad assumerne la valenza simbolica, nelle sue forme lessicali, nel rifiuto della declinazione al femminile dei ruoli di potere, nella scarna scelta di altre donne nei ruoli apicali - spiega la presidente di Femminile, plurale", Brunella Franceschini - combattere il patriarcato, oggi, significa riconoscerlo e opporsi nelle sulle forme di dominio – anche se impersonato da figure femminili – nella progressiva erosione delle conquiste che hanno segnato uno spazio di libertà e di civiltà. Il patriarcato passa anche dalla lingua e dalla grammatica, basti pensare all’utilizzo del maschile plurale anche in presenza di termini femminili, così come l’utilizzo esclusivo del maschile per alcune professioni. Come "Femminile, plurale" crediamo nella consapevolezza come via, nel rispetto di chi ha costruito il cammino prima di noi. E prendersene cura è fondamentale per chi verrà dopo di noi. Fare rete, condividere, esserci per consolidare relazioni sane, nella convinzione che attraverso la cultura si possa davvero essere liberə. Grazie a Luana e Elisa per averci regalato un pomeriggio intenso di riflessioni su un tema importante, difficile, ma urgente per decostruire i ruoli che anche inconsapevolmente ci troviamo a ricoprire. Facciamo argine per un nuovo corso.

Grazie a tutte e tutti per esserci statə. Grazie a Marco per le splendide foto. Noi vi aspettiamo per i prossimi due appuntamenti: l’8 agosto sempre presso il cortile esterno del Palazzo Camerale per la presentazione della terna e il 30 agosto presso il Giardino del Risanamento per la serata finale di premiazione".

©RIPRODUZIONE RISERVATA