ALLUMIERE - Ad Allumiere non si ferma l'eco di protesta per il progetto "Il Cammino spirituale dei Monti della Tolfa" , approvato dalla giunta di Allumiere lo scorso 28 aprile che ha destato non solo la protesta dei consiglieri comunali del Pd ma ha anche lasciato a dir poco basiti i membri dell'associazione Il Cammino dell'Allume visto che "non è stata coinvolta ne in fase progettuale ne prima di sottoscrivere la delibera l'unica associazione del paese che si occupa di cammini, ossia il Cammino dei Minatori, senza chiamare in causa l'associazione che lo ha creato, promosso e fino ad ora gestito.

Il direttivo dell'associazione Il Cammino dell'Allume nel suo comunicato auspicava che: "Allumiere tutta, dall'amministrazione al singolo cittadino, diventino custodi del Cammino dei Minatori" e i cittadini si stanno muovendo.

In tanti infatti hanno alzato la voce e stigmatizzano questa decisione che peraltro ha risvegliato il senso di appartenenza degli allumieraschi che mal vedono il connubio con Tolfa.

In questo contesto la guida ambientale escursionistica di Allumiere Antonella Del Frate con un commento sotto il post dell'Aps Il Cammino dell'Allume ha sottolineato: "Fate bene ad informarci.

L'amministratore deve fare attenzione e riconoscere con gratitudine chi ha dato e sta dando tanto per questo cammino, spero che vi convochi al più presto.

Cari ragazzi dell'associazione Il Cammino dell'Allume é grazie a voi che si sta notando, finalmente, un forte cambiamento.

Non é stato mai facile risvegliare il nostro territorio (io ne so qualcosa), nessuno é mai arrivato ai vostri risultati: siete riusciti in un'impresa titanica, ma non si capisce perché c'è sempre qualcuno che non comprende che in questo modo ci si potrebbe scoraggiare e mollare, anche se so per certo che non é il caso vostro.

Ma quanto é brutto metterci tanto impegno e poi in un battito di ali tutto si offusca: bastava solo chiamarvi ed inserire il percorso spirituale che rimaneva fuori dal cammino come variante del cammino dei minatori visto e considerato che nel loro progetto c'é l'Eremo della Trinità che é uno dei punti d'attrazione del Cammino dei Minatori. Io spero da Guida Ambientale Escursionistica e allumierasca che tutto rientri e ci si concentri su una cosa alla volta, senza disperdere le forze: prima il Cammino dei Minatori deve crescere e poi si parla di altri possibili collegamenti sul territorio. Tenete botta ragazzi: siamo tanti a credere in voi. Chiaramente io ho letto il progetto".

