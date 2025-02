FIUMICINO - Si è svolto ieri mattina, presso l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino, un incontro tra gli studenti e i rappresentanti della Guardia di Finanza, con una dimostrazione sul campo delle unità cinofile del corpo. L’evento si inserisce in un percorso formativo volto a rafforzare il rapporto tra i giovani e le Forze dell’ordine, promuovendo la consapevolezza e il rispetto della legalità.

All’iniziativa hanno preso parte la Dirigente scolastica Marzia Canali, il Tenente della Guardia di Finanza di Fiumicino Simona Speranzoso, oltre al Sindaco di Fiumicino Mario Baccini e alla Consigliera comunale Federica Cerulli, intervenuti per i saluti istituzionali. Il programma dell’incontro ha trattato temi di grande attualità e rilevanza sociale, come la legalità finanziaria, il contrasto alle frodi economiche e la lotta alle sostanze stupefacenti, offrendo agli studenti una panoramica chiara e concreta delle attività svolte quotidianamente dal corpo della Guardia di Finanza.

Uno dei momenti più coinvolgenti della mattinata è stata la dimostrazione delle unità cinofile, che hanno attirato la curiosità e l’interesse di tutti i presenti. Attraverso simulazioni pratiche, i giovani hanno potuto osservare da vicino l’efficacia e la preparazione dei cani addestrati per la ricerca di stupefacenti e altre sostanze illecite. Questo tipo di esercitazioni non solo dimostrano l’importanza delle unità cinofile nella lotta contro il traffico di droga, ma aiutano anche gli studenti a comprendere il ruolo essenziale che la Guardia di Finanza svolge nel contrasto ai reati che minacciano la sicurezza pubblica.

Oltre all’aspetto operativo, l’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo diretto tra i giovani e le istituzioni, un momento in cui gli studenti hanno potuto fare domande e chiarire dubbi su temi delicati come la criminalità finanziaria e il pericolo delle droghe. Il coinvolgimento attivo dei ragazzi è stato un segnale positivo, dimostrando quanto queste tematiche siano sentite dalle nuove generazioni e quanto sia fondamentale fornire loro strumenti adeguati per riconoscere e contrastare le insidie dell’illegalità. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio che prevede ulteriori incontri nelle scuole del territorio nelle prossime settimane, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità tra le nuove generazioni.ulla collaborazione di tutti.