CERVETERI - Musica tradizionale romena a Cerveteri, in occasione di San Michele Arcangelo. Lo spettacolo ideato da Virgil e Ana Asoltanei è andato in scena domenica sera. Cerveteri, città che ospita decine di comunità straniere, si è dimostrata sensibile nell'ospitare lo spettacolo ideato da Virgil e Ana Asoltanei. «Voglio ringraziare tutti, dal sindaco Gubetti al vice Battafarano, passando per i Rioni e gli organizzatori che ci hanno permesso di esibirci - ha detto il produttore Asoltanei- Con i nostri spettacoli giriamo le piazze della provincia dove c'è un alto numero di nostri connazionali». Obiettivo: «Farli sentire a casa loro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA