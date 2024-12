La FC Viterbo ha sistemato il campo del Pilastro che versava in una situazione disastrosa.

Abbandonato da tempo, infatti, era diventato una sorta di discarica a cielo aperto visto che cittadini incivili hanno continuato a lasciarci per mesi rifiuti di ogni genere. Una situazione insostenibile che la società sportiva ha preso in mano in maniera “energica”.

La Fc Viterbo, quindi, si è fatta carico della pulizia di tutto il campo, rimuovendo chili e chili di immondizia e tagliando l’erba del prato, che era ormai ridotto a una vera giungla urbana.

Le foto sono state postate sulla pagina social della società e, come era immaginabile, hanno scatenato diversi commenti di apprezzamento.

Diversi, infatti, i cittadini che hanno ringraziato “la squadra” di averci metto la cosiddetta pezza, e non mancando di sottolineare come l’ennesimo bene pubblico fosse stato abbandonato dall’amministrazione.

«E’ un bene pubblico lasciato degradare ed i cittadini debbono intervenire alla riqualificazione – fa notare anche un ex consigliere comunale – L’amministrazione comunale è inefficiente».

Gli risponde un “tecnico”: «Con l’amministrazione comunale stiamo recuperando situazioni ferme da un anno. Il vero problema è l’inciviltà di chi, in questi 12 mesi, non solo ha aperto varchi nella recinzione con strumenti professionali ma ha oltretutto abbandonato circa 10 metri cubi di bottiglie di plastica, lattine e vetro e soprattutto ha vandalizzato panchine, strutture e arredi».