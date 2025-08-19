TOLFA - Tolfa si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio e valore culturale. Venerdì 22 agosto 2025, alle ore 21, la Villa Comunale ospiterà il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili. L’iniziativa, a ingresso libero, rappresenta non solo un appuntamento musicale di altissimo livello, ma anche un’occasione per rinsaldare il legame tra cittadini, istituzioni e territorio.

La Fanfara della Polizia di Stato è tra le più note e apprezzate formazioni bandistiche italiane. Nata per accompagnare cerimonie ufficiali e manifestazioni istituzionali, negli anni ha ampliato il proprio repertorio con brani che spaziano dalle marce militari alle trascrizioni sinfoniche, dalle celebri ouverture operistiche alla musica contemporanea e alle colonne sonore. La sua versatilità e la qualità esecutiva hanno reso la Fanfara un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale.

Il Maestro Direttore Massimiliano Profili, da anni alla guida del complesso, ha saputo valorizzare le potenzialità artistiche della Fanfara, coniugando rigore tecnico e sensibilità interpretativa. Ogni concerto diventa così un’esperienza capace di emozionare e coinvolgere pubblici differenti, avvicinando alla musica persone di ogni età.

