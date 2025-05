TARQUINIA - Una doppia medaglia d’oro, due argento e una bronzo, 4 medaglie che confermano la distilleria Numa tra le più premiate al mondo. Orgoglio italiano e tarquiniese. È straordinaria la notizia sui risultati del campionato del mondo degli spiriti che si è tenuto il mese scorso negli Stati Uniti d’America, a San Francisco. La distilleria Numa sul podio mondiale con 4 medaglie, addirittura una Double Gold, una medaglia che viene consegnata solo per i prodotti che raggiungono l’unanimità dei giudici. Oramai sono sei anni che partecipiamo a quella che è considerata la più importante competizione mondiale degli alcolici – affermano i fratelli Mario e Franco Pusceddu – e pensare che ogni anno tutti i nostri prodotti sono saliti sul podio, ci dà una grande soddisfazione, siamo fieri di portare così in alto il nome della nostra Italia. Con questa ennesima vittoria, la distilleria laziale consolida la sua grande capacità, prodotti straordinari, fatti con lentezza, amore e passione, tre ingredienti che sembrano non appartenere al mondo moderno, dove tutto è fatto velocemente e orientato al profitto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA