MONTEFIASCONE - La Cronoscalata Lago di Montefiascone 2026 si farà ed è già stata messa in calendario, dopo che l’edizione di quest’anno era saltata, non senza polemiche.

Ieri, nella sede dell’Automobile Club di Viterbo, si sono incontrati il presidente dell’Automobile Club Viterbo Sandro Zucchi, la sindaca di Montefiascone Giulia De Santis, il direttore dell’Automobile Club Viterbo Lino Rocchi, per fare il punto sulla edizione 2026 della Cronoscalata Lago Montefiascone, che è stata messa in calendario nel 2026, di comune accordo, per il 13 e 14 giugno prossimi, con data di riserva la settimana dopo 20 e 21 giugno 2026.

La sindaca De Santis ha ribadito l’importanza che la cronoscalata riveste per Montefiascone e le ricadute economiche positive che ha per il turismo, per la ristorazione, per l’accoglienza e più in generale per l’immagine “nel Mondo” della nostra cittadina e conferma che è impegnata, con tutta l’amministrazione, a contribuire economicamente e logisticamente, alla sua realizzazione, occupandosi personalmente, a seguire i contatti con l’Ac di Viterbo per evitare incomprensioni, fraintendimenti e strumentalizzazioni, che si sono verificati nel 2025;

Il presidente Zucchi, conferma la volontà di collaborare con l’amministrazione Attuale e anzi di rafforzare questa collaborazione: «La Cronoscalata è il nostro fiore all’occhiello e ci teniamo che si svolga nel miglior modo possibile, anzi, quest’anno, proprio per rafforzare la collaborazione tra amministrazione comunale e Ac Viterbo, istituiremo un tavolo congiunto per la sua realizzazione e per eventuali iniziative pre e post gara». «Negli anni passati – ricorda il direttore Rocchi – abbiamo avuto il sold out, di tutte le strutture ricettive non solo di Montefiascone ma anche dei paesi vicini, e abbiamo raggiunto con i social sia con la diretta streaming curata dalla testata Giornalistica “Matti per le corse”, che dai servizi di Aci sport, più di un milione e mezzo di visualizzazioni, che hanno portato il nome di Montefiascone all’attenzione di molte nazioni». «Stiamo lavorando – concludono Zucchi, De Santis e Rocchi – già da ora per fare una grande “29° Cronoscalata Lago Montefiascone”, con rinnovata energia e trasparenza, siamo sicuri che sarà, anche questa volta, una edizione da record».

