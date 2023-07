CERVETERI - Turismo a rilento sul territorio etrusco. I mesi di maggio e giugno sono stati veramente incerti andando ad impattare, dunque, negativamente sulle strutture ricettive e sugli agriturismi del territorio.

Meglio invece luglio e agosto. Le previsioni sono infatti positive.

«Diciamo che il tempo non ci ha aiutati - racconta Roberto Eufemi, titolare di un agriturismo a Borgo San Martino - Ora , invece, stiamo riscontando dei buoni risultati, ma non come lo scorso anno. Purtroppo hanno inciso il caro bollette e l'aumento dei mutui». Due fattori che stanno rallentando, come sppiega lo stesso Eufemi, gli spostamenti degli italiani. A questo va ad aggiungersi anche la bassa «richiesta da parte degli stranieri, soprattutto olandesi, che preferiscono il lago di Bracciano» .

Insomma, rispetto allo scorso anno la categoria sta riscontrando «una piccola flessione, dovuta all'incertezza».

Ma il mese che sta per iniziare, quello di agosto, sembra far ben sperare. «Stiamo andando verso il sold out, ma si evince un dato: la gente sceglie con cautela e guarda al portafogli».

«Il nostro territorio ha una varietà di bellezze, dal mare alla collina, passando per l'enogastronomia e la vicinanza a Roma. È chiaro che sta incidendo la crisi economica - ha concluso il signor Roberto - ma speriamo che agosto si confermi come lo scorso anno».

