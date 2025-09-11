FIUMICINO - La città d piange la scomparsa di Vittorio Petricca, presidente dell’Associazione Culturale Agro Isola Sacra e punto di riferimento imprescindibile per l’intera comunità dell’Isola Sacra. Figura molto stimata e apprezzata da cittadini, istituzioni e realtà associative locali, Petricca ha dedicato gran parte della sua vita alla valorizzazione della memoria storica del territorio, alla tutela delle radici culturali e alla salvaguardia delle tradizioni delle famiglie di bonificatori, contribuendo con passione a mantenere viva l’identità collettiva di un’intera comunità. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio dell’Amministrazione e della città intera: «Con grande commozione ho appreso della scomparsa di Vittorio Petricca, Presidente dell’Associazione Culturale Agro Isola Sacra e figura di riferimento per tutta la comunità isolana; un uomo generoso capace di unire, costruire e trasmettere valori. Vittorio è stato memoria storica del nostro territorio, custode delle tradizioni delle famiglie di bonificatori. Con il suo impegno ha saputo tenere viva l’identità di Isola Sacra, dando voce a una storia collettiva che, anche grazie a lui, non andrà perduta. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e della Città di Fiumicino esprimo la più sentita vicinanza alla sua famiglia e a tutti i suoi amici».

