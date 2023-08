ISCHIA DI CASTRO – Eccellenze etrusche in bronzo tornano a casa. Questa sera, alle 18, il Museo “Pietro e Turiddo Lotti” di Ischia di Castro accoglierà la mostra “Il ritorno della biga. I carri in bronzo etruschi di Castro, Vulci e Tarquinia”. Dopo oltre cinquant’anni dal suo scavo nella necropoli di Castro, la meravigliosa biga in bronzo risalente al 530-520 avanti Cristo farà ritorno nella sua città natale. Grazie alla collaborazione tra il Museo di Ischia di Castro e il Museo Archeologico Nazionale di Viterbo, questo straordinario reperto tornerà ad essere ammirato nel luogo in cui è stato scoperto.

La tomba della biga, visitabile nel parco archeologico Antica Castro, ha svelato altri tesori: i resti di una nobile aristocratica elegantemente vestita, con gioielli preziosi e sandali decorati in oro e ambra. I cavalli che l’avevano tirata si trovavano accanto a lei. Grazie a un accurato restauro, la biga è stata restituita al suo splendore originale, evidenziando le figure di due efebi stilisticamente affini ai kouroi greci.

La mostra include anche altri due straordinari carri etruschi, completando una preziosa esposizione sull’arte e la cultura etrusca. L’accesso sarà possibile fino al 31 dicembre 2023. Non perdete l’opportunità di ammirare queste meraviglie dell’antichità etrusca nel loro contesto originario.