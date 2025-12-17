ALLUMIERE - La Bianca si raccoglie nel segno del Natale tra spiritualità, condivisione e creatività offrendo ancora una volta un esempio autentico di comunità viva e partecipe. In questi giorni di attesa e di luce la frazione di Allumiere ha saputo esprimere il senso più profondo delle festività attraverso gesti semplici ma carichi di significato.

Un momento particolarmente toccante è stato quello vissuto presso la casa di cura “Quinta Stella”, dove il coro parrocchiale della Bianca “Nostra Signora di Lourdes” ha animato la Santa Messa celebrata dal Vescovo Gianrico Ruzza insieme al parroco don Fabio Casilli. Un’occasione sentita, pensata per rivolgere un augurio di buon Santo Natale a tutti gli ospiti della struttura che hanno potuto vivere un momento di raccoglimento, preghiera e serenità. Le voci del coro con la loro delicatezza e partecipazione hanno saputo creare un’atmosfera di calore umano portando conforto e vicinanza a chi sta vivendo le festività lontano da casa, trasformando la celebrazione in un autentico abbraccio collettivo.

Accanto alla dimensione spirituale e solidale la comunità parrocchiale di La Bianca si è vestita di Natale anche attraverso un’iniziativa originale e fortemente simbolica. Presso la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, accanto al presepe, ha preso forma un albero di Natale interamente realizzato all’uncinetto frutto di un lavoro paziente e condiviso che racconta la bellezza della collaborazione e dell’impegno gratuito. Un’opera artigianale che unisce tradizione e creatività, diventando una cornice suggestiva al presepe e un nuovo punto di riferimento visivo per la comunità. «L’idea - spiega l’assessore Romina Scocco - è stata accolta e realizzata con entusiasmo da Rita Gigli, che con grande passione ha confezionato le singole mattonelle all’uncinetto, poi unite per dare vita all’albero. Un ringraziamento sentito va anche a Rosella Carbone e Giulia Conti, il cui contributo è stato fondamentale per completare il manufatto, espressione concreta di un lavoro fatto insieme, punto dopo punto, con dedizione e spirito di servizio».

