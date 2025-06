CIVITAVECCHIA – Una quarantina di persone ha partecipato all’iniziativa “Itinerari della Salute”, che si è svolta sabato alla Marina, confermando l’interesse della cittadinanza per i temi della prevenzione e della salute cardiovascolare.

Sono state effettuate 38 visite mediche, di cui 21 con alterazioni elettrocardiografiche o fattori di rischio per cardiopatie che sono stati avviati a visita successiva. Di quest'ultimi i dieci per cento aveva alterazioni non note nella loro storia clinica.

L’evento, promosso dalla Croce rossa italiana – Comitato regione Lazio e Comitato di Civitavecchia con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune, ha offerto screening gratuiti, consulenze personalizzate e materiali informativi per sensibilizzare sui principali fattori di rischio legati al cuore.

Dalle 9 alle 19, i volontari e i professionisti della Croce rossa sono stati a disposizione per effettuare controlli e fornire consigli su corretti stili di vita, alimentazione e attività fisica. Un’intera giornata dedicata alla prevenzione, alla conoscenza dei sintomi e all’importanza della diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, principale causa di mortalità nei paesi occidentali.

Soddisfatto il Sindaco che ha ringraziato il presidente della Cri locale, Roberto Petteruti, medici, volontari e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA