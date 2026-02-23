CIVITAVECCHIA – Grande partecipazione, entusiasmo e una bellissima atmosfera hanno accompagnato l’edizione di Io Faro Carnevale, che si conferma ormai un appuntamento atteso e un vero classico tra gli eventi cittadini di Civitavecchia.

L’Amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori per il lavoro svolto, per la cura nella realizzazione dell’iniziativa e per l’impegno profuso per regalare alla città una giornata riuscitissima, all’insegna della festa, della condivisione e della partecipazione.

Un ringraziamento speciale va anche ai volontari, straordinari per disponibilità, per l'energia e per lo spirito di servizio, che con il loro contributo hanno reso possibile la piena riuscita dell’evento.

“Io Faro Carnevale è ormai una bellissima tradizione per Civitavecchia. Vedere così tante famiglie, bambini e cittadini vivere insieme una giornata di festa è motivo di grande soddisfazione. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato”, dichiara il Sindaco Marco Piendibene.

“Eventi come questo dimostrano quanto sia prezioso il lavoro di squadra tra organizzatori, volontari e territorio. A tutti va il mio ringraziamento per aver costruito una giornata bella, partecipata e capace di valorizzare lo spirito della nostra città”, aggiunge l’Assessore Piero Alessi.

L’ottima riuscita della manifestazione conferma il valore di iniziative che uniscono comunità, socialità e partecipazione, contribuendo a rendere sempre più viva Civitavecchia.

L'Amministrazione Comunale desidera inoltre ringraziare gli Uffici che hanno lavorato incessantemente all'organizzazione dell'iniziativa, nonché CSP, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine che hanno garantito il successo dell'evento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA