Un ragazzo di 15 anni di Faleria, Federico Brio, è morto la notte scorsa in seguito a un incidente stradale. Il giovane, che si trovata a Rignano Flaminio per una festa, è stato investito in via Vallelunga. Nonostante l’intervento dei soccorritori per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri che stanno indagando sull’incidente.

Federico Brio militava nell’Under 16 della Vigor Rignano Flaminio, squadra di calcio con cui condivideva passione e impegno. Sconvolta la comunità di Faleria dove il ragazzo abitava insieme ai genitori e alla sorella più piccola.

“Sindaco e l’intera amministrazione comunale – scrive il Comune – profondamente commossi, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Brio per la scomparsa del caro Federico. In questo momento di profonda tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza e partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia, alla quale giunga il nostro più sincero cordoglio”.