Con la prospettiva di guadagni facili, cade nella rete dei truffatori e perde oltre mille euro. E’ accaduto a Corciano dove quattro persone sono state denunciate per truffa ai danni di un cittadino, indotto ad acquistare prodotti online con la prospettiva di conseguire facili guadagni.

Ultimamente, infattim va molto di moda sui social la promessa di facili guadagni a fronte di piccoli impegni, che diventa particolarmente allettante per giovani inesperti che credono, così, di avere la loro grande occasione per sbarcare il lunario in modo più agevole.

Nel fatto di Corchiano, che si è consumato in rete, i truffatori avevano messo in atto una sofisticata trappola per ingannare la vittima.

La truffa, infatti, si è basata su un meccanismo ben congegnato: la vittima veniva contattata e le veniva proposto un sistema di acquisto di prodotti online che prometteva rendimenti elevati. Per rendere l’offerta più allettante, i truffatori garantivano un guadagno immediato dopo il primo acquisto, inducendo così la vittima a fidarsi e a investire ulteriormente.

Dopo aver ottenuto un effettivo guadagno sul primo acquisto, la vittima veniva incoraggiata a comprare altri prodotti con la speranza di replicare il successo iniziale. Tuttavia, è stato proprio in questa fase che la truffa si è rivelata in tutta la sua gravità: i successivi acquisti non hanno portato ad alcun guadagno, ma solo perdite finanziarie, che per il malcapitato in questione ammontano a circa 1.250 euro.

I carabinieri della Stazione, allertati dalla denuncia della vittima, hanno avviato un’indagine che ha portato all’identificazione dei quattro presunti responsabili, risultati intestatari di altrettante carte di credito sulle quali la vittima aveva effettuato i pagamenti dei prodotti acquistati e dalle quali poi prelevavano i soldi illecitamente ricevuti. Si tratta di due uomini e due donne, di età compresa tra i 19 e i 44 anni, provenienti da Palombara Sabina, in provincia di Roma, da Avellino, Castel di Sangro in provincia dell’Aquila e da Roma.