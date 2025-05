Incidente sul lavoro a Bassano Romano dove un uomo si è ferito con una motozappa. Il fatto è avvenuto a metà mattinata in via Monte Azzoccato. Per cause in corso d’accertamento un uomo su una cinquantina d’anni è rimasto ferito mentre lavorava un terreno. Chiamati subito i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale Gemelli con l’eliambulanza. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana e i carabinieri.