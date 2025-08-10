Incidente mortale nella tarda serata di ieri (9 agosto) sulla provinciale 30, la strada che collega Centignano a Vasanello. Il terribile schianto ha coinvolto due autovetture che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate: su una viaggiavano quattro ragazzi che, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato ferite gravi; a bordo della seconda una famiglia composta da tre persone. I coniugi Marcello Montanaro (56 anni) e Maria Vittoria Rita (57) sono morti sul colpo; mentre la figlia Aurora, consigliera comunale a Vignanello e poco più che ventenne, è stata trasportata a bordo dell’eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma in gravissime condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrinsecare dalla vettura la giovane Aurora, prima di affidarla alle cure degli operatori sanitari del 118; il medico legale, che non ha potuto fare altro che accertare l’avvenuto decesso di Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita; e la polizia stradale, che ha eseguito i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica del tragico incidente.