FIUMICINO - Incidente ieri mattina al porto canale di Fiumicino, dove una barca a vela, per cause ancora da accertare, è rimasta incastrata nella passerella pedonale che unisce le due sponde del Tevere.

Passanti e curiosi si sono avvicinati immortalando con i cellulari il fatto mentre le autorità competenti sono intervenute per “liberare” l’imbarcazione e far tornare in funzione la passerella pedonale.