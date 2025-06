CIVITAVECCHIA – Vanno avanti le indagini della Polizia locale, coordinate dalla Procura della Repubblica, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente di domenica pomeriggio, su via Fontanatetta, nei pressi della chiesa di Pantano. In queste ore gli agenti del comandante Ivano Berti stanno raccogliendo quanti più elementi possibili per chiarire quanto accaduto poco dopo le 17 sullo stradone che porta alla spiaggia di Sant’Agostino. Nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti tre mezzi, due auto ed uno scooter. Ad avere la peggio i due ragazzi che erano a bordo. Per Cosmin Alexandru Cimbru di 33 anni, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, mentre l’altro, di origine romena come la vittima e di 27 anni, è rimasto gravemente ferito. Le sue condizioni sono ancora critiche ed è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato in eliambulanza. La famiglia di Cimbru, distrutta dal dolore, si è affidata all’avvocato Paolo Tagliaferri per essere assistita in questo delicato momento. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e si attende in questi giorni l’affidamento dell’autopsia sul corpo del 33enne. Intanto i residenti della zona tornano a reclamare attenzione, denunciando la pericolosità della strada e chiedendo maggiori controlli ed interventi che possano garantire sicurezza per chi percorre la strada e per chi lì risiede.

