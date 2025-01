Un incendio la notte scorsa ha distrutto un’abitazione a Tessennano e due donne, madre e figlia, sono finite in ospedale per intossicazione.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gradoli, quelli di Tarquinia e un’autobotte da Viterbo.

Al loro arrivo l’abitazione, una villetta monofamiliare in legno su un unico livello, era già quasi completamente avvolta dalle fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco ha contenuto l’incendio ma l’abitazione è andata completamente distrutta. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte.

All’interno dell’abitazione c’erano la mamma e la sua bambina. All’arrivo dei soccorsi erano già in strada tuttavia sono state trasportate in ospedale per intossicazione ma sono rimaste sempre coscienti. Non si conoscono al momento le loro condizioni.