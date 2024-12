Incendio questa notte da Nando al Pallone, nella frazione di Vitorchiano. Per cause in corso di accertamento, intorno alla mezzanotte, le fiamme sono divampate nel retro della struttura, nei locali che ospitano la lavanderia, un deposito e alcuni armadi frigo dei prodotti per la ristorazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per 3 ore per spegnere l’incendio. L’area ha subito importanti danni, compresa la sua copertura. Per questo è al momento non utilizzabile. Tra le tante ipotesi, non si esclude che il tutto possa essere partito dal cortocircuito di un elettrodomestico. Presenti sul posto anche i carabinieri e il 118 a scopo precauzionale. Il ristorante, invasa dal fumo, non ha subito particolari danni tanto che questa sera era aperta regolarmente.