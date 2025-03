Paura oggi per un incendio in un’abitazione in via Udine. Le fiamme sono divampate, per cause ancora in corso d’accertamento, all’interno di un magazzino annesso a una villetta tra l’Ellera e La Quercia.

A dare l’allarme, intorno alle 9,45 è stata la proprietaria che al risveglio ha visto il fumo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato con un'autobotte e un mezzo campagnola. Le fiamme sono state circoscritte al magazzino dove sono andati in fumo mobili e legna. Pare che la proprietaria, per lo spavento, abbia accusato un malore e sia stata quindi soccorsa dal personale sanitario del 118.