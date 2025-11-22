TARQUINIA - «Il PD è coeso al suo interno e persegue una linea comune e unitaria. Non c’è nessun “mal di pancia interno” e questo fatto, probabilmente, delude coloro i quali sperano di creare una spaccatura dentro un partito che è abituato a discutere, anche animatamente quando è necessario, ma sempre nel rispetto dei punti di vista di tutti e dei ruoli che ogni singolo componente riveste. Il riferimento a presunti favoreggiamenti a parenti e/o persone vicine al consigliere Scomparin è un fatto inaccettabile, grave ma soprattutto falso». Netta presa di posizione del circolo Pd di Tarquinia rispetto ad alcuni articoli di stampa in riferimento agli incarichi dell’ente comunale «che - assicura il Pd - è solito affidare incarichi nel rispetto del principio della turnazione».

«Questi continui attacchi volti a screditare il Partito Democratico in primis e di conseguenza la maggioranza nel suo complesso - commenta il Pd - non sono altro che un patetico strumento che un manipolo di sprovveduti oppositori utilizza per fare una opposizione scorretta e di bassa lega in mancanza di capacità politiche concrete ed argomenti validi».