SORIANO NEL CIMINO - Una giornata di festa ed emozionee quella vissuta a Soriano nel Cimino, dove è stato inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Elena Rambotti”.

Tanti i cittadini presenti al taglio del nastro, a testimoniare l’importanza e l’attesa che ha accompagnato questo progetto.

La struttura, voluta con forza dall’amministrazione comunale, rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio, offrendo un servizio educativo essenziale per la prima infanzia. Spazi ampi, ambienti colorati e stimolanti, aree gioco moderne e sicure: tutto pensato per accogliere i più piccoli in un contesto sereno e stimolante.

Grande l’emozione anche per la dedica della struttura a Elena Rambotti, figura molto amata in paese.

All’inaugurazione erano presenti i figli della signora Rambotti, che hanno partecipato con commozione alla cerimonia di intitolazione.

Un traguardo importante per Soriano nel Cimino, che investe sul futuro dei suoi cittadini più giovani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA