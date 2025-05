CERVETERI - Una struttura dove poter svolgere le cerimonie funebri laiche o allestire la camera del commiato qualora non si avesse alcun altro luogo dove farlo. Nasce a Cerveteri, per mano della famiglia Sampaolesi, la “Domus Caere”, una delle prime strutture nel Lazio a offrire questo tipo di servizio.

Obiettivo: garantire nel momento del dolore e dello sconforto per la perdita di una persona cara, un luogo elegante, riservato e architettonicamente moderno e allo stesso tempo familiare dove poterla salutare e commemorare per l’ultima volta.

Al taglio del nastro, in via Settevene Palo 209, anche il sindaco Elena Gubetti: «La famiglia Sampaolesi, dopo oltre mezzo secolo di attività, ha fortemente voluto mettere a disposizione della collettività una realtà intima, riservata ed accogliente, uno spazio pensato in ogni dettaglio per confortare le famiglie in uno dei momenti più dolorosi e delicati della vita. La Domus Caere rappresenta un investimento importante, che sarà fruibile non soltanto dai residenti di Cerveteri, ma anche da quelli di tutto il comprensorio. Ci tengo particolarmente a condividere con la cittadinanza questa nuova realtà, frutto dell’amore, della dedizione e della passione di una famiglia storica della nostra città - ha proseguito ancora il primo cittadino - Un sentito augurio ad Alessandro, Eugenio e Pacifico Sampaolesi, capostipite della famiglia, e ai loro figli Cristian, Emanuela, Sara, Mirko e Luca. A tutti loro, un caloroso “in bocca al lupo” per questa straordinaria opera realizzata, che saprà rappresentare un punto di ritrovo e conforto per la nostra comunità nel momento più difficile, ma inevitabile, della vita».

