TOLFA - Tolfa ha posto l’ultimo saluto a Olga Fanti, la sua è stata una vita spesa per gli altri, nella fede e nel servizio.

Una folla commossa ha riempito la chiesa della Madonna della Sughera per dare l’ultimo saluto a Olga, figura storica e amatissima dalla comunità, una donna che ha dedicato la propria vita alla famiglia, alla parrocchia e al prossimo, con instancabile generosità e profonda fede cristiana. A celebrare le esequie, su sua espressa volontà, è stato Don Giovanni Demeterca, già parroco di Tolfa e oggi presidente del Tribunale ecclesiastico di Civitavecchia. Durante l’omelia, Don Giovanni ha ricordato con affetto e commozione la figura di Olga, definendola «una persona fidata, disponibile, di grande cuore e di incessante preghiera». Una donna su cui – ha detto – «si poteva sempre contare, che ha vissuto il Vangelo della carità incarnandolo in tante opere e azioni di bene». Nel suo discorso, il sacerdote ha sottolineato la capacità di Olga di sorprendere con piccoli gesti, iniziative piene di amore e attenzione verso chiunque fosse in difficoltà. «Con la tua sensibilità arrivavi al cuore di tutti – ha detto – e con il tuo esempio ci hai insegnato che la cosa che più conta, alla fine, è l’amore che siamo stati capaci di donare».

Olga lascia un’eredità umana e spirituale profonda: mamma di cinque figli, nonna affettuosa, è stata una colonna per la sua famiglia e per l’intera comunità, capace di infondere coraggio, forza e speranza anche nei momenti più difficili. Per decenni è stata una presenza costante nella parrocchia della Madonna della Sughera, punto di riferimento per le attività religiose e sociali del territorio. Al suo funerale erano presenti numerosi cittadini, rappresentanti delle autorità civili, associazioni locali e la Croce Rossa Italiana, segno tangibile di quanto Olga fosse stimata e amata da tutta Tolfa.

«Ci hai regalato tempo, fatiche, sorrisi, e soprattutto la bellezza della tua anima», ha detto in conclusione Don Giovanni. «Il tuo corpo riposerà nella tomba, ma il tuo cuore rimarrà per sempre tra queste mura, nel cuore della Madonna della Sughera, che tanto hai amato e servito. Tolfa perde una figura luminosa, ma il suo ricordo continuerà a vivere nell’esempio che ha lasciato, nella fede con cui ha camminato e nell’amore che ha saputo donare.

