FIUMICINO – La Città di Fiumicino si è raccolta in un grande abbraccio collettivo per ricordare Simona Bortoletto, la giovane donna tragicamente scomparsa lo scorso 23 settembre in un incidente stradale, episodio sul quale la Procura di Civitavecchia sta ancora indagando.

Molti cittadini commossi si sono radunati per una fiaccolata lungo via Redipuglia, trasformando il luogo dell’incidente in un percorso di memoria e solidarietà: in silenzio, con candele e fiori, il corteo ha sfilato in un'atmosfera intensa, colma di dolore ma anche di condivisione, dove ogni gesto è diventato simbolo di comunità.

A rappresentare l’amministrazione comunale era presente l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca: “Questa sera non celebriamo soltanto un ricordo, ma testimoniamo la forza di una comunità capace di stringersi attorno a chi soffre. La perdita improvvisa di una giovane donna come Simona, lascia un vuoto profondo che nessuna parola potrà colmare, ma la presenza di tanti cittadini dimostra quanto siano importanti i valori della solidarietà e della condivisione. Alla sua famiglia desideriamo offrire il nostro cordoglio, ma anche la certezza che le istituzioni saranno al loro fianco, se lo vorranno, con discrezione e rispetto, per accompagnarli in questo difficile percorso. È nei momenti più dolorosi che una comunità deve saper essere di sostegno, affinché la luce della speranza non venga mai meno”.

