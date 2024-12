LADISPOLI - Prosegue anche a Ladispoli (oltre che a Civitavecchia e Fiumicino) l'iniziativa di Poste italiane "Etichetta la cassetta". Il progetto nasce con l'obiettivo di andare a risolvere il problema delle cassette postali prive di nominativi e che «in molti casi rende complicato lo svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza a causa della oggettiva difficoltà - spiegano da Poste italiane - nella individuazione dei destinatari da parte dei portalettere». In tutta la provincia, proseguono sempre dalle poste, sono circa mille «le comunicazioni che i portalettere hanno iniziato a recapitare alle famiglie residenti che presentano le maggiori difficoltà e che richiedono un intervento di collaborazione da parte dei cittadini». Da Poste si chiede di «regolarizzare le "cassette anonime" e i citofoni privi di indicazioni utilizzando le etichette adesive complete con nome e cognome di tutti i residenti». «Le etichette da impiegare, a strappo e adesive, sono incluse gratuitamente nella lettera di avviso dove i cittadini sono invitati anche a comunicare, laddove se ne ravvisi la necessità, l’indirizzo aggiornato a tutti i propri mittenti abituali, in particolare i fornitori delle utenze». «Quella delle cassette postali prive di nominativi è soltanto una delle cause di difficoltà esterne cui i portalettere si trovano quotidianamente a gestire - concludono dalle Poste - Frequenti sono anche le situazioni di incongruenza tra gli indirizzi riportati sulle spedizioni e gli effettivi domicili dei destinatari, una toponomastica non corretta o non coerente, cassette postali completamente assenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA