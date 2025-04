Viaggia con droga e coltello in auto e finisce nei guai. Lunedì i carabinieri del Nor sezione radiomobile di Viterbo hanno arrestato in flagranza un giovane di diciannove anni, di origini nordafricane, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio perlustrativo, i militari hanno fermato il giovane mentre in via Cassia Botte a Vetralla, a bordo di un’autovettura e lo hanno sottoposto a perquisizione personale. L’operazione ha portato al rinvenimento di un involucro di cellophane contenente circa 47 grammi di hashish, oltre a 1800 euro in banconote di vario taglio, un coltello a serramanico con tracce di hashish e materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza illecita, il tutto posto sotto sequestro.