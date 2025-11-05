VITORCHIANO – Domenica 9 novembre, alle 12 in piazza Umberto I, si terrà la cerimonia commemorativa della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale e rende omaggio a tutti coloro che hanno servito e servono il Paese con coraggio e dedizione. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare, per onorare insieme i valori di unità, libertà e sacrificio che sono alla base della nostra Repubblica.

Per l’occasione, la rupe di Vitorchiano resterà illuminata con il Tricolore, offrendo un suggestivo omaggio visivo ai simboli dell’identità nazionale. Un gesto simbolico ma significativo, che vuole unire memoria storica e partecipazione civica.

Un’iniziativa sentita e condivisa, che coinvolge l’intera comunità in un momento di riflessione collettiva, affinché le nuove generazioni non dimentichino le radici del nostro presente e il valore di chi ha costruito, anche a costo della vita, il cammino verso la democrazia e la pace.

